Tardelli attacca | Manca qualcuno che ama la Juventus Ora continuano a esserci i francesi nonostante abbiano fatto disastri!

Tardelli non ha peli sulla lingua e attacca la squadra: “Manca qualcuno che ama la Juventus”. L’ex centrocampista si scaglia contro i dirigenti e i giocatori, criticando la gestione attuale. Nel frattempo, si nota la presenza di francesi nella rosa, nonostante i problemi e i disastri fatti. La situazione in casa bianconera si fa sempre più tesa, e i tifosi aspettano risposte chiare.

