TARATATA | DUE SERATE EVENTO SU CANALE 5 CON LE STAR DELLA MUSICA IL PROMO

Queste due serate su Canale 5 portano la musica al centro della scena, offrendo agli spettatori un’esperienza dedicata alle star del panorama musicale. Dopo un palinsesto ricco di comicità, serie tv e programmi di intrattenimento, l’evento rappresenta un’occasione per apprezzare performance e musica dal vivo in un contesto televisivo di qualità.

Canale 5 si tinge di musica. Dopo un mix di comicità, serie tv e people show, sull’ammiraglia Mediaset arrivano due serate evento che pongono al centro la musica. Sta circolando sulle reti Mediaset e sui social, il tanto atteso promo di “Taratata – Al Centro della Musica” il nuovo show musicale in due serate evento con la conduzione di Paolo Bonolis che dopo la fortunata avventura a Ciao Darwin, torna in prima serata con un programma che sa di evento. Dal promo si evince che sarà qualcosa in grande e straordinario, forse qualcosa di mai visto sull’ammiraglia Mediaset, con le vere star della musica che si esibiranno con duetti inediti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

TARATATA è un evento musicale in due serate, trasmesso su Canale 5.

Torna Taratata, due serate evento live a febbraio condotte da BonolisTaratata, lo show che ha fatto la storia della musica dal vivo in televisione, torna protagonista con due serate evento live che vedranno alternarsi sul palco grandi artisti, fra esibizioni ... ansa.it

Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 con Taratata: musica live, grandi artisti e duetti ineditiPaolo Bonolis è pronto a tornare protagonista della prima serata di Canale 5 con un progetto speciale che segna il ritorno di uno degli show musicali più iconici della televisione: Taratata. Due ... comingsoon.it

La musica non ha bisogno di artifici. Lo spettacolo “Taratata” arriva alla ChorusLife Arena con due serate evento che celebrano l’incontro autentico tra artisti e pubblico. Un palco al centro, performance inedite, duetti sorprendenti e dialoghi tra generazioni e ge - facebook.com facebook

Taratata, lo storico show andato in onda su Rai 1 dal 1998 al 2001 torna con due serate evento guidate da Paolo Bonolis. Gli appuntamenti l'8 e l'11 febbraio 2026 alla Chorus Life Arena di Bergamo, e le serate andran­no in onda su Canale 5. #Taratata #Pa x.com