Taratata alla ChorusLife Arena di Bergamo | dodici star con Bonolis

La ChorusLife Arena di Bergamo ha accolto due serate di grande musica con dodici star, tra cui Amoroso, Antonacci, Mannoia, Giorgia, Ligabue e i Negramaro. Gli spettacoli, andati in scena l’8 e l’11 febbraio, hanno portato sul palco musica, aneddoti e tanta energia, con il pubblico che ha risposto con entusiasmo. Bonolis ha condotto lo show, creando un’atmosfera di festa e divertimento.

LO SHOW. Amoroso, Antonacci, Mannoia, Giorgia, Ligabue e i Negramaro tra gli ospiti l'8 e l'11 febbraio: sul palco musica, storie, e divertimento. Da Alessandra Amoroso a Biagio Antonacci, dai Negramaro a Luca Carboni, da Annalisa a Gigi D'Alessio, da Giorgia a Fiorella Mannoia, da Elisa a Ligabue, da Emma a Max Pezzali. Questi gli ospiti di Taratata nelle due serate alla ChorusLife Arena dell'8 e dell'11 febbraio guidate da Paolo Bonolis. Lo show verrà registrato e mandato poi in onda in prima serata su Canale 5. Un cast stellare, dunque, quello che si esibirà sul palco di Taratata con performance straordinarie e duetti inediti.

