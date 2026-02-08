Taratata va in scena alla Chorus Life Arena con la musica e la verve di Bonolis
Questa sera a Bergamo torna «Taratata» con la musica e l’energia di Bonolis. Lo spettacolo si svolge nella Chorus Life Arena, dove il pubblico potrà vedere artisti protagonisti e non solo semplici performer. Dopo anni di assenza, il programma di successo degli anni ’90 torna in scena con la sua formula di sempre, pronta a far rivivere le emozioni di un tempo.
L'APPUNTAMENTO. «Taratata», programma televisivo nato nel 1998 e incentrato sugli artisti non solo come performer ma come veri e propri protagonisti a tutto tondo, tornerà a nuova vita nella cornice della Chorus Life Arena di Bergamo. È fissato per le 20 l'appuntamento live con il ritorno di uno dei principali format musicali della televisione Italiana. «Taratata», programma televisivo nato nel 1998 e incentrato sugli artisti non solo come performer ma come veri e propri protagonisti a tutto tondo, tornerà a nuova vita nella cornice della Chorus Life Arena di Bergamo per due puntate ricche di ospiti e di grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana.
