Carboni Giorgia Liga & C A Taratata con Bonolis

Lunedì sera si è svolto il primo degli eventi di Taratata condotti da Paolo Bonolis, con un cast ricco di grandi artisti italiani. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si sono esibiti Giorgia, Ligabue, Emma, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio e molti altri. La serata è stata una vera festa musicale, con performance che hanno coinvolto il pubblico presente e gli spettatori a casa. Le due serate, in programma domenica 8 e mercoledì 11 febbraio, saranno trasmesse in prima serata su Can

Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali: è il cast che si esibirà sul palco di Taratata, il format musicale che rinasce con due serate evento condotte da Paolo Bonolis, domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 alla ChorusLife Arena di Bergamo e poi attese in prima serata su Canale 5. Tra performance e duetti inediti, i dodici artisti si racconteranno attraverso la musica, i testi e tante sorprese.

