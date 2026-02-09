Taratata con Biagio Antonacci Emma Elisa Giorgia Ligabue Max Pezzali – La scaletta e tutti i duetti

Paolo Bonolis fa il suo ritorno alla conduzione in prima serata con " Taratata", storico format musicale francese, presentando due eventi speciali su Canale 5: il primo questa sera, lunedì 9 febbraio, e il secondo il 26 febbraio. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, la prima puntata vedrà esibirsi grandi nomi della musica italiana come Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali. Inrerverrà anche Giorgio Panariello. In apertura la superband composta da Andrea Rigonat, Federico Poggipollini, Gianluca Ballarin, Fabio Visocchi, Mylious Johnson, Simone Ndiaye, Andrea Faustini, Diana Winter, Alessio Cavalazzi, Caterina Coco, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa, si esibisce sulle note di: – "The Ecstasy Of Gold" (brano di Ennio Morricone) GIORGIA – Medley dei brani: "Corpi celesti", "Gocce di memoria", "Golpe", "Il mio giorno migliore", "La cura per me" – Cover "Human Nature" (brano di Michael Jackson) Duetto GiorgiaEmma – "Oronero" (brano di Giorgia) Duetto EmmaGiorgia – "Hanno ucciso l'uomo ragno" (brano di Max Pezzali) MAX PEZZALI – "Una canzone d'amore" – Cover "Leggero" (brano di Ligabue) LIGABUE – "Happy hour" – Cover "La musica che gira intorno" (brano di Ivano Fossati) Duetto LigabueEmma – "Quella che non sei" (brano di Ligabue) EMMA – "L'amore non mi basta" – "Apnea" – "Brutta storia" (brano di Emma) Duetto EmmaElisaJuli Giorgio Panariello parla della provincia italiana BIAGIO ANTONACCI – Medley dei brani: "Convivendo", "Sappi amore mio", "Ti dedico tutto" – Cover "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli Duetto Biagio AntonacciEmma – "Se io se lei" (brano di Biagio Antonacci) ELISA – Medley dei brani: "Luce", "No Hero", "L'Anima Vola" Ingresso di Caterina Caselli e dialogo con Paolo Bonolis – A seguire Elisa: cover "Insieme a te non ci sto più" (brano di Caterina Caselli) Duetto ElisaLigabue – "A Modo Tuo" (brano di Ligabue) LIGABUE – "Certe Notti"

