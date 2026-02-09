Questa sera torna su Canale 5 il famoso show musicale Taratata, condotto da Paolo Bonolis. La prima puntata andrà in onda il 9 febbraio, seguita dalla seconda il 16 febbraio. Il cast include cantanti noti e ospiti speciali, pronti a far ballare e cantare il pubblico da casa. La trasmissione promette di essere un grande evento per gli amanti della musica.

. Taratata è un grande show musicale condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5 in due grandi prime serate, il 9e il 16 febbraio 2026. Ma qual è il cast e i cantanti che si esibiranno? Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali. Le serate, registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo, segnano il ritorno di un progetto pensato per rimettere al centro le canzoni e chi le interpreta. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Taratata: il cast (cantanti e ospiti) dello show su Canale 5

Approfondimenti su Taratata Canale5

Taratata torna in TV con due appuntamenti speciali a Bergamo, condotti da Paolo Bonolis.

Taratata, storico show musicale, torna con due serate a Bergamo, trasmesse in prima serata su Canale 5.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Taratata Canale5

Argomenti discussi: Taratata, con Paolo Bonolis, su Canale 5. Il cast; Paolo Bonolis riporta Taratata in prima serata: È la prima volta che sono pagato per andare a un concerto. La trap? Non la capisco; Mediaset, le novità di febbraio 2026: Paolo Bonolis promosso e Maria De Filippi spaventa Carlo Conti; I concerti più attesi a febbraio 2026: Sonohra, Ramazzotti, Ranieri e il ritorno di un grande evento musicale. I dettagli.

Taratata 2026, Bonolis su Canale 5 presenta la prima serata con cantanti, ospiti vip e duetti. Esibizioni live da Bergamo. La guidaTorna lo storico show musicale con due serate evento dedicate alle performance live e ai protagonisti della musica italiana ... msn.com

Taratata è il Sanremo di Canale 5: stasera in tv Paolo Bonolis accende la musica con grandi protagonistiGigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali e Fiorella Mannoia: sono solo alcuni dei grandi protagonisti dello show musicale. Che torna in tv a distanza di 25 anni dall’ultima volta. Lu ... msn.com

Taratata torna davvero. E stavolta lo porta su Canale 5 Paolo Bonolis, con un cast che sembra messo lì apposta per far partire duetti, incroci e momenti che in tv non si vedono quasi più. Due serate, stesso palco centrale, 12 big e la promessa (scritta nero su bi facebook

#Canale5 accende i motori per #Taratata: due serate-evento registrate l’8 e l’11 febbraio 2026 alla ChorusLife Arena con Paolo #Bonolis e un cast di 12 big tra cui Amoroso, Annalisa, Antonacci, Elisa, Giorgia, Ligabue, Negramaro e Pezzali. Live e duetti inedi x.com