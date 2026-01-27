TARATATA | UN CAST STELLARE PER IL NUOVO SHOW TARGATO CANALE 5

Taratata, storico show musicale, torna con due serate a Bergamo, trasmesse in prima serata su Canale 5. L’evento celebra la musica e la libertà artistica, offrendo un’esperienza di alta qualità e sperimentazione. Le date di domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 rappresentano un’occasione per apprezzare un cast stellare in un contesto unico.

Taratata show simbolo di grande qualità musicale, sperimentazione e libertà artistica, torna protagonista con due imperdibili serate evento, che si svolgeranno domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 presso la ChorusLife Arena di Bergamo e premiate dalla Tv che le trasmetterà prossimamente in prima serata su Canale5. ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, BIAGIO ANTONACCI, LUCA CARBONI, GIGI D’ALESSIO, ELISA, EMMA, GIORGIA, LIGABUE, FIORELLA MANNOIA, NEGRAMARO, MAX PEZZALI: questo il cast stellare che si esibirà sul palco di Taratata, con performance straordinarie e duetti inediti, per le due serate guidate dall’eclettico e straordinario Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Taratata torna su Canale 5 con due serate evento, condotte da Paolo Bonolis.

Taratata torna in TV con due serate a Bergamo, condotte da Paolo Bonolis.

