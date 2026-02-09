Taratata al via con Paolo Bonolis e i big della musica da Giorgia a Annalisa

La serata al ChorusLife Arena di Bergamo è partita con un grande spettacolo. Paolo Bonolis ha aperto la palco, seguito da alcuni dei più grandi nomi della musica italiana. Tra loro ci sono stati Giorgia, Annalisa, Elisa e Biagio Antonacci, che hanno riempito il palco di energia. La serata prosegue con le esibizioni di Gigi D'Alessio, Fiorella Mannoia, Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni ed Emma. Un evento che promette di regalare momenti memorabili a tutti gli appassionati.

La grande musica dal vivo torna in tv. Lunedì 9 febbraio, la prima serata di Canale 5 si trasforma in un palcoscenico d'eccezione per il debutto di Taratata, lo show-evento affidato alla conduzione di Paolo Bonolis. Due appuntamenti speciali, concepiti come un omaggio alla purezza delle esibizioni live e alla forza comunicativa dei pesi massimi della discografia italiana. Più che una rassegna di successi: un viaggio nelle emozioni che solo l'incontro tra artisti e pubblico sa creare. A fare da cornice alle due serate sarà la ChorusLife Arena di Bergamo, trasformata in un grande spazio scenico con palco centrale, dove si esibiranno alcuni dei più grandi artisti italiani.

