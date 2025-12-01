La classifica sulla qualità della vita è stata stilata, come ogni anno, dal Sole 24 Ore. Pubblicata oggi. Stando ai parametri presi in considerazione, la migliore è Trento seguita da Bolzano e da Udine. Fra le 107 province italiane l’ultima è Reggio Calabria, la penultima è Siracusa e la terzultima Crotone. Taranto è in 99ma posizione, Foggia in 98ma, Brindisi in posizione 88, la Bat in 86ma posizione, Lecce in 81ma e Bari è 67ma. Al link di seguito il rapporto del Sole 24 Ore: https:lab24.ilsole24ore.comqualita-della-vita L'articolo Qualità della vita: pugliesi quasi tutte in fondo, Foggia appena prima di Taranto Il Sole 24 Ore proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Qualità della vita: pugliesi quasi tutte in fondo, Foggia appena prima di Taranto Il Sole 24 Ore