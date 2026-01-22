Emilia-Romagna | un lavoratore su tre guadagna meno di 15mila euro all' anno

In Emilia-Romagna, circa un lavoratore su tre percepisce meno di 15.000 euro all’anno. Questa evidenza deriva da un’analisi di redditi, retribuzioni, povertà e consumi condotta da Ires e Cgil Emilia-Romagna. Il dato evidenzia le sfide economiche ancora presenti sul territorio, sottolineando l’importanza di approfondire le dinamiche occupazionali e salariali della regione.

Un lavoratore su tre in Emilia-Romagna guadagna meno di 15 mila euro all'anno. Il quadro emerge dall'analisi l’analisi di redditi, retribuzioni, povertà e consumi in Emilia-Romagna, a cura di Ires e Cgil Emilia-Romagna. Secondo l’Osservatorio dell’Economia e del Lavoro, nel 2023 il reddito medio.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Emilia-Romagna, salari mangiati dall'inflazione: un lavoratore su tre guadagna meno di 15mila euro all'annoL’Emilia-Romagna, regione tra le più sviluppate in Italia, affronta una sfida economica significativa: l’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto dei salari.

Redditi e inflazione, l'Emilia-Romagna «non è più un'isola felice»: «E c'è chi affronta la crisi in panfilo e chi in barca a remi, i giovani affrontano una situazione ...Il nuovo rapporto Ires su redditi, retribuzioni e consumi indica anche un aumento del rischio povertà dal 7 al 10%. Bussandri (Cgil): «I giovani si trovano in condizioni economiche peggiori rispetto a ... corrieredibologna.corriere.it

Lavoro povero e salari: il rapporto Ires-Cgil smonta il mito dell’Emilia-Romagna felixGiovani e donne sempre più penalizzati, salari che non tengono il passo con l’inflazione e forti differenze tra settori: anche sotto le due torri il lavoro non garantisce più sicurezza economica ... bolognatoday.it

