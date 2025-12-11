Da Conad 15mila euro per sei associazioni di Csv Emilia

Conad Centro Nord ha destinato 15 mila euro a sei associazioni di Csv Emilia, un contributo che rafforza l'impegno del settore nel supporto al volontariato e alle attività sociali. La donazione si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione volto a promuovere iniziative a favore della comunità e del tessuto sociale locale.

Conad Centro Nord ha consegnato a Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato – un totale di 133.500 euro in tessere prepagate Conad, destinati a sostenere le associazioni impegnate nel contrasto alla povertà alimentare nei territori di Parma, Reggio Emilia e Piacenza. Nella sola provincia di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

