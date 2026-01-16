Perde controllo della citycar paletti abbattuti e ribaltamento Contuso il conducente

Nella tarda mattinata di oggi a Nardò, una citycar Smart Fortwo condotta da un giovane di 18 anni è uscita di strada, abbattendo paletti e pubblicitari prima di ribaltarsi su un lato. Il conducente è rimasto contuso. L’incidente è avvenuto all’imbocco di via XX Settembre ed è stato di natura autonoma, senza coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

