Auto fuori strada poi il ribaltamento nelle campagne | si cerca il conducente

Questa mattina a Francavilla Fontana un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata nelle campagne. Quando sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, del conducente nessuna traccia. Le ricerche sono ancora in corso.

L'incidente si è verificato sulla Oria - Francavilla Fontana. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, il guidatore o eventuali passeggeri non erano presenti FRANCAVILLA FONTANA – L'auto è uscita di strada e si è ribaltata nelle campagne. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, non c'era nessuna delle persone a bordo. Sono in corso degli accertamenti per capire dove si trovano gli occupanti (anche se non si sa se, oltre al conducente, vi fossero dei passeggeri) di una Bmw coinvolta in un incidente che si è verificato stamattina (venerdì 30 gennaio) sulla strada provinciale che collega Oria a Francavilla Fontana, nell'agro di Francavilla, al confine con la città federiciana.

