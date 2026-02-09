takaichi ha vinto le elezioni in giappone

Takaichi ha conquistato le elezioni in Giappone e diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di leader nel paese. La sua vittoria segna un momento storico, portando una figura femminile in prima linea nella politica giapponese. La neo-presidente è nota per il suo forte carattere e il suo modello, Margaret Thatcher, che ha sempre ammesso di voler seguire come esempio. Ora, con questa vittoria, Takaichi si prepara a guidare il Giappone con determinazione.

, ed è la prima donna eletta a guidare il Giappone. Grande ammiratrice di Margaret Thatcher, la prima donna primo ministro della Gran Bretagna, Takaichi ha sempre desiderato essere la “Lady di ferro” del suo Paese. E come Thatcher, la prima premier donna del Giappone è una convinta conservatrice. Si oppone al matrimonio tra persone dello stesso sesso e si è a lungo opposta a una legge che consentirebbe alle coppie sposate di avere cognomi separati, impedendo a molte donne di mantenere il proprio cognome da nubile. È inoltre contraria all’idea che le donne siano in lizza per la successione nella famiglia imperiale e da anni sostiene l’idea di un ruolo più tradizionale per le donne nella società e nella famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il 23 gennaio, la prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha annunciato lo scioglimento della Camera dei rappresentanti, aprendo la strada a elezioni anticipate.

Sanae Takaichi, premier del Giappone, ha annunciato ufficialmente l’indizione di elezioni anticipate nel paese.

