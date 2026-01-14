Sanae Takaichi annuncia elezioni anticipate in Giappone

Sanae Takaichi, premier del Giappone, ha annunciato ufficialmente l’indizione di elezioni anticipate nel paese. La comunicazione è stata rivolta ai membri del Partito Liberal Democratico (PLD) e del Partito dell’Innovazione del Giappone (JIP), alleati nella coalizione di governo. La decisione segna un passo importante nel panorama politico giapponese, con possibili implicazioni per la stabilità e le future politiche nazionali.

La premier del Giappone, Sanae Takaichi, ha annunciato che indirà elezioni anticipate nel Paese. Lo ha comunicato mercoledì ai dirigenti del suo partito, il Partito Liberal Democratico (PLD), e a quelli del Partito dell’Innovazione del Giappone (JIP), che sostengono la coalizione di governo. Shunichi Suzuki, il segretario generale del PLD, ha fatto sapere che il primo ministro fornirà maggiori informazioni a riguardo in una conferenza stampa, in programma il 19 gennaio. Hirofumi Yoshimura, co-leader del JIP, ha rivelato ai giornalisti che Takaichi avrebbe intenzione di sciogliere la camera bassa del parlamento nel primo giorno della prossima sessione parlamentare, il 23 gennaio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

