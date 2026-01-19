giappone takaichi annuncia elezioni anticipate

Il 23 gennaio, la prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha annunciato lo scioglimento della Camera dei rappresentanti, aprendo la strada a elezioni anticipate. In carica da tre mesi, Takaichi intende rinnovare i 465 membri della Dieta, il Parlamento nipponico. Questa decisione segna un momento importante nella politica giapponese, con possibili ripercussioni sulla stabilità e sulle future strategie di governo del Paese.

La prima ministra nipponica Sanae Takaichi, in carica da tre mesi, ha annunciato che scioglierà la Camera dei rappresentanti della Dieta del Giappone venerdì 23 gennaio, in vista di elezioni anticipate che riguarderanno il rinnovo dei suoi 465 membri. La decisione era nell’aria: la leader conservatrice Takaichi, diventata premier dopo le dimissioni di Shigeru Ishiba, conta di ottenere un mandato più forte per poter mettere in atto il suo programma politico. La coalizione di governo Partito Liberal Democratico- Nippon Ishin al momento detiene infatti una maggioranza risicata alla Camera dei rappresentanti (la camera bassa), ottenuta solo grazie all’appoggio di tre parlamentari indipendenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

