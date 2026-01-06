The Housemaid 2 | Lionsgate conferma la produzione del sequel con Sydney Sweeney
Lionsgate ha annunciato ufficialmente la produzione di The Housemaid 2, il sequel diretto a proseguire la storia tratta dai romanzi di Freida McFadden. La regia sarà affidata nuovamente a Paul Feig, confermando l’intenzione di mantenere una continuità stilistica. La pellicola si inserisce in un progetto più ampio di adattamenti letterari, con l’obiettivo di offrire un prodotto fedele e di qualità agli appassionati del genere.
Lo studio ha dato il via libera allo sviluppo dell'adattamento dei romanzi di Freida McFadden e alla regia dovrebbe tornare Paul Feig. The Housemaid, il film tratto dal romanzo scritto da Freida McFadden, ha ottenuto una buona accoglienza ai box office e Lionsgate ha quindi deciso di confermare la produzione di un sequel. La storia proseguirà quindi basandosi sul secondo libro della trilogia ideata dall'autrice e lo sviluppo è già in corso da alcuni mesi. L'annuncio della produzione del sequel Le riprese di The Housemaid's Secret dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e Paul Feig sembra sia coinvolto nuovamente come regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Una Di Famiglia (The Housemaid) ha raggiunto un totale di 60,9 milioni di dollari negli Stati Uniti e Canada e si avvia a diventare il primo film della Lionsgate a superare la soglia dei 100 milioni di dollari negli Stati Uniti dai tempi di "Hunger Games: La ballata - facebook.com facebook
