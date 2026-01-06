Lionsgate ha annunciato ufficialmente la produzione di The Housemaid 2, il sequel diretto a proseguire la storia tratta dai romanzi di Freida McFadden. La regia sarà affidata nuovamente a Paul Feig, confermando l’intenzione di mantenere una continuità stilistica. La pellicola si inserisce in un progetto più ampio di adattamenti letterari, con l’obiettivo di offrire un prodotto fedele e di qualità agli appassionati del genere.

Lo studio ha dato il via libera allo sviluppo dell'adattamento dei romanzi di Freida McFadden e alla regia dovrebbe tornare Paul Feig. The Housemaid, il film tratto dal romanzo scritto da Freida McFadden, ha ottenuto una buona accoglienza ai box office e Lionsgate ha quindi deciso di confermare la produzione di un sequel. La storia proseguirà quindi basandosi sul secondo libro della trilogia ideata dall'autrice e lo sviluppo è già in corso da alcuni mesi. L'annuncio della produzione del sequel Le riprese di The Housemaid's Secret dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e Paul Feig sembra sia coinvolto nuovamente come regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Housemaid 2: Lionsgate conferma la produzione del sequel con Sydney Sweeney

Leggi anche: Sydney Sweeney in un nuovo trailer ufficiale del thriller Una di Famiglia - The Housemaid

Leggi anche: Sydney Sweeney nel trailer "vietato" di The Housemaid, il modo migliore per far dimenticare i suoi ultimi flop

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

The Housemaid supera Crash al box office: la rivincita di Sydney Sweeney dopo i continui flop; Sydney Sweeney: Voglio fare movie che salvino la vita delle persone; Box office Usa, Avatar: Fuoco e cenere ha superato 1 miliardo di dollari; “Avatar: Fireplace and Ash” scalda il botteghino, incassando 89 milioni di dollari a livello nazionale.

'The Housemaid' sequel set for 2026 production at Lionsgate - Lionsgate plans to begin production on "The Housemaid's Secret," a sequel to its holiday box office hit "The Housemaid," starring Sydney Sweeney. msn.com