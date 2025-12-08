Sviluppo Sud Catania netta sconfitta in casa contro la Tinet Prata di Pordenone

Che sarebbe stata una partita difficile, lo si sapeva in casa Sviluppo Sud. Così è stato e i catanesi, dopo 3 vittorie consecutive, l'ultima contro Cantù di qualche giorno fa, si arrendono 3 a 0 in casa contro una delle formazioni più quotate della Serie A2, la Tinet Prata di Pordenone.Primo set. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it