Sviluppo Sud Catania sconfitta 3-0 da Taranto | una giornata difficile per gli etnei

La Sviluppo Sud Catania ha subito una sconfitta per 3-0 contro Taranto, in una giornata segnata da difficoltà fisiche che hanno influito sulla prestazione della squadra. Dopo la recente vittoria di Porto Viro, questa partita rappresenta una battuta d’arresto per gli etnei, che affrontano un momento complicato. La squadra continuerà a lavorare per superare le difficoltà e migliorare le proprie prestazioni nelle prossime partite.

La classica brutta giornata. Dopo la vittoria di Porto Viro la Sviluppo Sud è costretta a fermarsi nuovamente in casa, sconfitta con un netto 3 a 0 da Taranto, al termine di una partita condizionata dai problemi fisici che, in settimana, hanno afflitto diversi giocatori catanesi.

Pallavolo A2Maschile – Catania chiude il “ciclo di ferro” con una sconfitta onorevole contro la Virtus Aversa - it) Si chiude con la terza sconfitta consecutiva il ciclo di ferro della Sviluppo Sud Catania, che dopo Pordenone e Ravenna, deve segnare il passo anche contro la ... ivolleymagazine.it

Pallavolo A2M – La Sviluppo Sud Catania protesta: “La gara con Taranto non è trasmessa in diretta su DAZN” - Con stupore e profondo rammarico constatiamo che la gara di questa sera tra Sviluppo Sud Catania e Prisma Le Cascine Taranto, valida per il campionato di Serie A2 maschile, non è trasmetta in diretta ... ivolleymagazine.it

Serie A2 Credem Banca – 13ª giornata di andata Vittoria esterna per Prisma La Cascina Taranto, che supera 3–0 Sviluppo Sud Catania nell’anticipo della 13ª giornata di andata di Serie A2 Credem Banca. Sviluppo Sud Catania – Prisma La Cascina Tarant - facebook.com facebook

Pallavolo A2M - La Sviluppo Sud Catania protesta: "La gara con Taranto non è trasmessa in diretta su DAZN" x.com

