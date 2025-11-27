Tentativo di truffa sventato a Tollo | Chiedevano l’effettuazione di un bonifico

Chietitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo tentativo di truffa scoperto in provincia di Chieti. Questa volta succede a Tollo dove mercoledì 26 novembre l'ufficio di polizia locale, in stretta collaborazione con la polizia postale è riuscito a sventare un raggiro in cui si chiedeva a un cittadino l’effettuazione di un bonifico.A. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

tentativo di truffa sventato a tollo chiedevano l8217effettuazione di un bonifico

© Chietitoday.it - Tentativo di truffa sventato a Tollo: "Chiedevano l’effettuazione di un bonifico"

Approfondisci con queste news

tentativo truffa sventato tolloTentativo di truffa sventato a Tollo: "Chiedevano l’effettuazione di un bonifico" - Questa volta succede a Tollo dove mercoledì 26 novembre l'ufficio di polizia locale, in stretta collaborazione con la polizia postale è ... Lo riporta chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tentativo Truffa Sventato Tollo