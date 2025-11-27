Tentativo di truffa sventato a Tollo | Chiedevano l’effettuazione di un bonifico
Nuovo tentativo di truffa scoperto in provincia di Chieti. Questa volta succede a Tollo dove mercoledì 26 novembre l'ufficio di polizia locale, in stretta collaborazione con la polizia postale è riuscito a sventare un raggiro in cui si chiedeva a un cittadino l’effettuazione di un bonifico.A. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
