Suzuki aggiorna Vitara S-Cross e Swift | debutta il cambio automatico sulla versione Starview

Novità di gamma per Suzuki: più tecnologia, sicurezza e comfort per Vitara, S-Cross e Swift. Arriva il cambio automatico su Vitara e S-Cross Hybrid nell’allestimento top di gamma Starview. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Suzuki aggiorna Vitara, S-Cross e Swift: debutta il cambio automatico sulla versione Starview

