Hyundai Tucson la prova de Il Fattoit – Più potente ed efficiente col full hybrid 4WD – FOTO
‹ › 1 9 hyundai tucson my 26. ‹ › 2 9 hyundai tucson my 26. ‹ › 3 9 hyundai tucson my 26. ‹ › 4 9 hyundai tucson my 26. ‹ › 5 9 hyundai tucson my 26. ‹ › 6 9 hyundai tucson my 26. ‹ › 7 9 hyundai tucson my 26. ‹ › 8 9 hyundai tucson my 26. ‹ › 9 9 hyundai tucson my 26. Ci sono mattine in cui Milano sembra prendersi una pausa. L’aria è tersa, i viali vibrano appena del rumore di chi va al lavoro, e “l’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore”, scriveva Albert Camus. È in una di queste giornate nitide che incontriamo la nuova Hyundai Tucson full hybrid Model Year 2026, alle porte della città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi in consegna! La nuova Hyundai Tucson entra ufficialmente nella famiglia del BG Autolavaggio di Monopoli. Grazie per la fiducia e… buon lavoro e buona strada! - facebook.com Vai su Facebook
Hyundai Tucson si rinnova: motori più potenti per la full hybrid Vai su X
Hyundai Tucson, la prova de Il Fatto.it – Più potente ed efficiente col full hybrid 4WD – FOTO - Aggiornamenti tecnici, nuovo abitacolo con doppio display curvo e dotazioni di sicurezza avanzate per il my 2026 del suv coreano. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Hyundai Tucson MY26, la prova del full hybrid da 239 CV - Hyundai Tucson rappresenta uno dei modelli più riusciti nella storia del marchio coreano e uno dei SUV più apprezzati degli ultimi due decenni. Segnala formulapassion.it
Hyundai Tucson si rinnova: motori più potenti per la full hybrid e una versione esclusiva per l’Italia - Cresce la potenza anche per la plug in ma la vera novità è l’allestimento Dark Line che offre personalizzazioni estetiche ad un prezzo competitivo ... Segnala corriere.it