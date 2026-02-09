SuperEnalotto vinti oltre undicimila euro a Giarre

Sicilia in festa dopo la vincita di oltre undicimila euro a Giarre. Nel concorso di sabato 7 febbraio 2026, due persone hanno azzeccato il “5” e portato a casa una somma importante. La notizia ha fatto subito il giro, e ora tutti si chiedono chi siano i fortunati vincitori. La Sicilia si prepara a festeggiare questa vincita record.

Sicilia in festa con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 7 febbraio 2026, come riporta Agipronews, sono stati centrati due "5" da 11.004,60 euro l'uno a Giarre presso l'Antica Tabaccheria in via Turati, 20 e a Comiso, in provincia di Ragusa, nel Tabacchi Cannizzo in via Principe di Piemonte.

