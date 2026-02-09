Durante il Super Bowl, Nintendo e Illumination hanno mostrato il primo trailer di

Durante l'evento sportivo, Nintendo e Illumionation hanno svelato una nuova anteprima con tantissime scene inedite del prossimo film del franchise dedicato a Super Mario Mario e i suoi amici sono pronti alla loro prossima avventura cinematografica con il nuovo trailer di Super Mario Galaxy - Il film che ha debuttato nel corso dell'ultimo Super Bowl. Aaron Horvath e Michael Jelenic sono i registi del sequel animato che la Universal Pictures distribuirà nelle sale il 1° aprile 2026. Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Benny Safdie, Kevin Michael Richardson e Brie Larson tornano nel cast di doppiatori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Mario Galaxy, nel trailer del Super Bowl corse sfrenate e battaglie nello spazio

Approfondimenti su Super Mario Galaxy

Durante il Super Bowl LX, Universal e Illumination hanno mostrato un nuovo spot di Super Mario Galaxy.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Super Mario Galaxy

Argomenti discussi: Super Mario Galaxy Il Film potrebbe avere un posto di rilievo fra i trailer al Super Bowl; Super Mario Galaxy – Il Film, un dettaglio nel trailer suggerisce chi sarà il vero villain? La teoria dei fan; Super Mario Galaxy, si sale di livello nel nuovo teaser trailer: Tipi Timidi e Koopa Kids!; Super Mario Galaxy: il trailer svela il villain del sequel (e non è solo Bowser).

Super Mario Galaxy, nel trailer del Super Bowl corse sfrenate e battaglie nello spazioDurante l'evento sportivo, Nintendo e Illumionation hanno svelato una nuova anteprima con tantissime scene inedite del prossimo film del franchise dedicato a Super Mario ... movieplayer.it

Super Mario Galaxy il Film: Yoshi contro un T-Rex nel nuovo spot del Super Bowll nuovo spot del Super Bowl di Super Mario Galaxy il Film mostra Yoshi contro un T-Rex gigante per salvare Baby Mario. vgmag.it

Prompt: @snoopdogg resta in Italia #faffiga #tyson #supermario #milanocortina2026 #podcast facebook

Nuove galassie. Nuovi amici. Yoshi si unisce all’avventura. Super Mario Galaxy - Il Film dal 1° aprile al cinema. #SuperMarioGalaxyIlFilm x.com