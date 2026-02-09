Diretta gol Serie A LIVE | Roma Cagliari doppietta di Malen

Durante la partita tra Roma e Cagliari, Malen ha segnato due volte, portando avanti la squadra giallorossa. La sfida, valida per la 24esima giornata di Serie A, si è accesa subito con azioni intense e gol che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso. La cronaca in diretta racconta di un match combattuto, con occasioni da entrambe le parti e un risultato che potrebbe ancora cambiare nel finale.

Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position. Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Calciomercato Bologna, Fenucci rivela: «Non siamo vicini ai rinnovi di Lucumì e Orsolini. Ecco perché Immobile è andato via» Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Juan Jesus parla chiaro: «VAR? Ad oggi non vedo un miglioramento. Per me abbiamo fatto un passo indietro e non in avanti» Cremonese, Nicola nel post partita: «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Roma Cagliari, doppietta di Malen Approfondimenti su Roma Cagliari Diretta gol Serie A LIVE: Roma Cagliari, la sblocca Malen Nella partita di oggi, la Roma ha trovato il gol che ha sbloccato il risultato contro il Cagliari grazie a Malen. Diretta gol Serie A LIVE: Roma-Milan 0-0, Maignan dice di no a Malen Segui la diretta live della 22ª giornata di Serie A con aggiornamenti su Roma-Milan, terminata 0-0. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Roma-Stoccarda, la doppietta di Pisilli Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juve, semaforo verde. Rosso per la Roma: promossi e bocciati della 23ª. Roma-Cagliari 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: doppietta di MalenLa diretta live di Roma-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Risultati serie A, classifica/ Vince l’Atalanta! Diretta gol live score 24^ giornata (oggi 9 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, lunedì 9 febbraio 2026, dei due posticipi della 24^ giornata in programma. ilsussidiario.net Serie A'da Roma - Cagliari mücadelesi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com Arrivate le ufficiali per il march delle 20.45 tra Roma e Cagliari Le scelte dei tecnici facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.