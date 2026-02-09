Il super caccia franco tedesco è morto | schiaffo della Germania alla Francia E adesso Macron chiede spiegazioni a Merz

La guerra tra Francia e Germania sul nuovo caccia FCAS si fa sempre più dura. La Germania ha annunciato di aver deciso di abbandonare il progetto, provocando una reazione immediata di Parigi. Macron chiede spiegazioni a Merz e si prepara a rispondere al colpo. La crisi tra i due Paesi rischia di mettere in difficoltà l’intera alleanza europea.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEBERLINO - Il super caccia franco-tedesco FCAS «è morto». Manca solo l’annuncio. È quanto scrive Politico, dopo aver sentito diversi diplomatici e funzionari dei due Paesi. Si tratta del più importante progetto militare transfrontaliero dell’Unione europea (a cui partecipa anche la Spagna), noto come FCAS: l’obiettivo è costruire un cacciabombardiere di sesta generazione. Un «sistema di sistemi», come viene definito, in cui il jet è integrato con una serie di funzioni — attraverso il combat cloud — con droni, satelliti e altri sistemi d’arma, fino a farne una sorta di piattaforma aerea. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Berlino ha fatto sapere che il progetto del nuovo caccia FCAS è ufficialmente morto.

La Germania sta valutando di unirsi ufficialmente al programma internazionale GCAP per sviluppare un nuovo caccia di sesta generazione.

Argomenti discussi: La Germania valuta di unirsi alla joint venture Roma-Londra-Tokyo per il caccia del futuro Gcap: smacco per la Francia; Caccia Gcap, Marrone (Iai): La Germania in squadra con Italia, Regno Unito e Giappone? È uno stop all’asse Parigi Berlino; Difesa Europea: la Germania cerca l’uscita di sicurezza dal FCAS e guarda al GCAP. Verso un Super-Eurofighter?.

«Il super caccia franco tedesco è morto»: schiaffo di Berlino a Parigi. E Macron chiede spiegazioni a MerzPolitico conferma l'anticipazione del Corriere sullo strappo nell'asse franco-tedesco sul progetto per un nuovo caccia, il FCAS. Parigi e Berlino cercano di evitare una chiusura traumatica, e Merz sta ... msn.com

Il caccia franco-tedesco di nuova generazione Fcas divide ancora: prove di dialogo tra Macron e MerzRoma, 23 luglio 2025 – I due leader si incontreranno per una cena di lavoro a Villa Borsig, una residenza ministeriale di inizio Novecento alla periferia di Berlino, una sede defilata scelta per dare ... quotidiano.net

Germania pronta a unirsi alla nostra alleanza con Londra-Tokyo, lasciando il Fcas per i litigi con la Francia. di @SBarlocchetti x.com