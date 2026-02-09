Il super caccia franco tedesco è morto | schiaffo della Germania alla Francia E adesso Macron chiede spiegazioni a Merz
La guerra tra Francia e Germania sul nuovo caccia FCAS si fa sempre più dura. La Germania ha annunciato di aver deciso di abbandonare il progetto, provocando una reazione immediata di Parigi. Macron chiede spiegazioni a Merz e si prepara a rispondere al colpo. La crisi tra i due Paesi rischia di mettere in difficoltà l’intera alleanza europea.
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEBERLINO - Il super caccia franco-tedesco FCAS «è morto». Manca solo l’annuncio. È quanto scrive Politico, dopo aver sentito diversi diplomatici e funzionari dei due Paesi. Si tratta del più importante progetto militare transfrontaliero dell’Unione europea (a cui partecipa anche la Spagna), noto come FCAS: l’obiettivo è costruire un cacciabombardiere di sesta generazione. Un «sistema di sistemi», come viene definito, in cui il jet è integrato con una serie di funzioni — attraverso il combat cloud — con droni, satelliti e altri sistemi d’arma, fino a farne una sorta di piattaforma aerea. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
«Il super caccia franco tedesco è morto»: schiaffo di Berlino a Parigi. E Macron chiede spiegazioni a Merz
Berlino ha fatto sapere che il progetto del nuovo caccia FCAS è ufficialmente morto.
Divorzio Francia-Germania sul caccia di sesta generazione. E Meloni e Merz ora parlano anche di piattaforme terrestri
La Germania sta valutando di unirsi ufficialmente al programma internazionale GCAP per sviluppare un nuovo caccia di sesta generazione.
La Germania valuta di unirsi alla joint venture Roma-Londra-Tokyo per il caccia del futuro Gcap: smacco per la Francia; Caccia Gcap, Marrone (Iai): La Germania in squadra con Italia, Regno Unito e Giappone? È uno stop all'asse Parigi Berlino; Difesa Europea: la Germania cerca l'uscita di sicurezza dal FCAS e guarda al GCAP. Verso un Super-Eurofighter?.
Politico conferma l'anticipazione del Corriere sullo strappo nell'asse franco-tedesco sul progetto per un nuovo caccia, il FCAS. Parigi e Berlino cercano di evitare una chiusura traumatica, e Merz sta ...
Roma, 23 luglio 2025 – I due leader si incontreranno per una cena di lavoro a Villa Borsig, una residenza ministeriale di inizio Novecento alla periferia di Berlino, una sede defilata scelta per dare ...
Germania pronta a unirsi alla nostra alleanza con Londra-Tokyo, lasciando il Fcas per i litigi con la Francia. di @SBarlocchetti x.com
