Super Bowl 2026 i Seattle Seahawks stracciano i New England Patriots Show di Bad Bunny

I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl 2026 battendo i New England Patriots 29-13 al Levi’s Stadium di Santa Clara. La squadra di Seattle ha dominato la partita dall’inizio alla fine, senza lasciare spazio agli avversari. Durante l’evento, anche il concerto di Bad Bunny ha attirato l’attenzione, regalando uno spettacolo musicale che ha fatto il pieno di pubblico. È stata una giornata di grandi emozioni per i tifosi e gli appassionati di football.

I Seattle Seahawks hanno conquistato il Super Bowl 2026 travolgendo i New England Patriots 29-13 nella sfida disputata al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Per la franchigia di Washington, campione della National Football Conference, si tratta del secondo titolo. Il running back Kenneth Walker III è stato nominato Mvp dell’incontro. THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS? pic.twitter.comEuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026 Grande show di Bad Bunny al Super Bowl: “Together we are America”. Protagonista dell’halftime show il rapper Bad Bunny, fresco vincitore ai Grammy. L’artista portoricano, classe 1994, ha conquistato il pubblico con la sua performance, ricca di riferimenti alla storia degli immigrati americani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Super Bowl 2026, i Seattle Seahawks stracciano i New England Patriots. Show di Bad Bunny Approfondimenti su Super Bowl 2026 Super Bowl: i Seahawks stracciano i Patriots, trionfa Bad Bunny I Seahawks di Seattle hanno preso il comando fin dall'inizio e hanno facilmente battuto i Patriots di Boston con un punteggio di 29 a 13. Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per il rapper Bad Bunny, ma Trump sui social: «Show tra i peggiori di sempre» La partita tra Seahawks e Patriots si conclude con un netto successo per i primi, che dominano il campo e vincono facilmente. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Super Bowl 2026 Argomenti discussi: Dove vedere il Super Bowl 2026: l'orario della sfida tra Seattle Seahawks e New England Patriots; Super Bowl 2026, il programma dell'Halftime show e della finale; Super Bowl 2026, tutto quello che c'è da sapere; Super Bowl 2026: New England Patriots vs Seattle Seahawks. Dove vedere la finale e gli orari. Il cinema invade il Super Bowl 2026: da Star Wars a Spielberg, tutti i trailer dei film in uscita (c’è anche Netflix)Dal ritorno di Baby Yoda alle sorprese Netflix, passando per Spielberg e DC: il Super Bowl 2026 diventa la vetrina globale dei film più attesi dei prossimi mesi ... libero.it Super Bowl 2026, trionfano i Seahawks: scoppia la festa a Seattle(LaPresse) I Seattle Seahawks hanno conquistato il Super Bowl, travolgendo i New England Patriots 29-13 nella sfida disputata al Levi's Stadium di Santa Clara, in California. Per i Seahawks, campioni ... video.corriere.it I Seattle Seahawks sono campioni del Super Bowl LX! A Santa Clara arriva il secondo titolo nella storia della franchigia: una notte memorabile al Levi’s Stadium Seattle torna sul tetto della NFL #SuperBowlLX #Seahawks #NFL #DAZN #Champion x.com Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny facebook

