Bad Bunny indosserà un vestito durante l’Halftime Show del Super Bowl?

Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara. Con l’evento alle porte, cresce l’interesse sui dettagli dell’esibizione, tra cui l’outfit che indosserà durante la performance. Restano aspettative e curiosità su come il cantante si presenterà sul palco in questa importante occasione.

Mentre Bad Bunny si prepara per il suo ruolo da headliner all’ Halftime Show del Super Bowl LX, previsto per l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, molti si chiedono cosa indosserà la superstar portoricana sul palcoscenico. Da giorni, infatti, circolano online voci secondo cui l’artista potrebbe optare per un abito lungo durante la sua attesissima esibizione. Non sarebbe una sorpresa. Noto per le sue scelte di moda audaci e privo di ogni stereotipo di genere, Bad Bunny ha già fatto scelte simili, come dimostra il vestito rosa sfoggiato per una campagna Jacquemus nel 2022. «Il mio stile influenza la mia musica e tutto ciò che mi circonda», aveva dichiarato a Billboard nel 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

