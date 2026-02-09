Lady Gaga ha stupito tutti al Super Bowl 2026 indossando un abito flamenco. La cantante ha aperto lo show con un’esibizione che ha coinvolto anche Bad Bunny, regalando un momento memorabile. La performance ha fatto parlare di sé per l’energia e la presenza scenica di Gaga, che si è dimostrata in grande forma. La serata non è stata solo una festa sportiva, ma anche un palcoscenico di musica e spettacolo.

Al Super Bowl 2026 non è andato in scena soltanto uno degli halftime show più discussi degli ultimi anni. È successo qualcosa di più sottile, più stratificato, più emotivo. E dentro quel racconto – politico, popolare, spettacolare – si è inserita Lady Gaga, con una comparsa a sorpresa accanto a Bad Bunny, capace di trasformare un momento musicale in una vera dichiarazione di stile, identità e appartenenza. La cantante è salita sul palco nel cuore dello show di Bad Bunny, regalando al pubblico una versione inedita, dal sapore big band, di D ie With a Smile, il brano inciso nel 2024 con Bruno Mars. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lady Gaga splendida nell’abito flamenco al Super Bowl 2026: l’esibizione con Bad Bunny è un trionfo

I festeggiamenti per il Super Bowl 60 sono iniziati con grande energia.

Questa notte si sono consegnati i Grammy Awards 2026, i premi più ambiti nel mondo della musica.

Il rapper portoricano porta la sua cultura al Super Bowl con Lady Gaga e Ricky Martin. Trump attacca: "Spettacolo terribile" facebook

