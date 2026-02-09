Super Bowl Bad Bunny infiamma l’Halftime Show e Trump attacca | Uno schiaffo agli Usa

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato energia e colore all’Halftime Show, facendo ballare e cantare il pubblico. L’artista ha celebrato le sue radici latinoamericane, portando un messaggio di orgoglio e diversità. Mentre il concerto andava avanti, Donald Trump ha commentato sui social che tutto ciò fosse “uno schiaffo agli Stati Uniti”, scatenando un dibattito acceso sui social e tra gli spettatori.

(Adnkronos) – Bad Bunny infiamma il Super Bowl, celebra le radici latinoamericane e fa infuriare Donald Trump. Reduce dalle tre vittorie ai Grammy domenica scorsa, tra cui quello per Best Album, la superstar portoricana del reggaeton e del Latin trap ha portato sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara, California, una performance ricca di ritmo, cultura e messaggi di unità, che ha fatto ballare tutto lo stadio californiano. In completo bianco, ha inaugurato la sua esibizione con ‘Tití Me Preguntó’, attraversando scenografie che evocavano la vita portoricana: contadini con i tradizionali cappelli pava, giocatori di domino e pugili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Super Bowl, Bad Bunny infiamma l’Halftime Show e Trump attacca: “Uno schiaffo agli Usa” Approfondimenti su Super Bowl Show Cardi B Favored To Crash Bad Bunny’s Super Bowl Halftime Show Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny. Bad Bunny indosserà un vestito durante l’Halftime Show del Super Bowl? Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Super Bowl Show Argomenti discussi: Apple Music lancia Verso l’Halftime di Bad Bunny in attesa del Super Bowl LX; Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady Gaga; Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show. VIDEO; Super Bowl 2026: Bad Bunny protagonista dell'halftime show e tutti gli ospiti musicali. Super Bowl, Bad Bunny infiamma l’Halftime Show e Trump attacca: Uno schiaffo agli UsaBad Bunny protagonista del Super Bowl: lo spettacolo, le reazioni e le parole di Donald Trump dopo l’Halftime Show. adnkronos.com Super Bowl, cosa è successo durante l'half time di Bad Bunny e Lady Gaga (a sorpresa). Trump: «Uno dei peggiori di sempre»Bad Bunny ha chiuso lo spettacolo dell’half time del Super Bowl con un chiaro omaggio agli immigrati. Per il cantante portoricano si è trattato della prima esibizione negli ... leggo.it I Seattle Seahawks sono campioni del Super Bowl LX! A Santa Clara arriva il secondo titolo nella storia della franchigia: una notte memorabile al Levi’s Stadium Seattle torna sul tetto della NFL #SuperBowlLX #Seahawks #NFL #DAZN #Champion x.com Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny facebook

