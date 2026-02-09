Il Super Bowl si è concluso con la vittoria dei Seattle Seahawks sui New England Patriots, 29-13. Mentre la partita attirava l’attenzione, anche l’Halftime Show di Bad Bunny ha fatto discutere. L’artista portoricano ha portato sul palco uno spettacolo energico, ma alcuni hanno criticato la sua esibizione, compreso l’ex presidente Donald Trump, che sui social si è infuriato. La performance ha diviso gli spettatori tra chi l’ha apprezzata e chi l’ha trovata troppo provocatoria.

Il Super Bowl è andato ai Seattle Seahawks, che hanno superato 29-13 i New England Patriots. Ma i riflettori, oltre che sulla palla ovale, erano – come sempre – puntati anche sull’ Halftime Show. Che quest’anno aveva come protagonista Bad Bunny, reduce dalle tre vittorie ai Grammy. Ebbene, Donald Trump lo ha definito senza mezze misure «il più brutto di sempre». Il motivo? Il rapper portoricano, vero nome Benito Antonio Martinez Ocasio, ha portato al Levi’s Stadium di Santa Clara in California un messaggio di unità e contro le politiche antimmigrazione della Casa Bianca. Así fue el show de medio tiempo de Bad Bunny en el #SuperBowl https:t. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Super Bowl, l’Halftime Show di Bad Bunny che ha fatto infuriare Trump

Approfondimenti su Super Bowl Show

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato energia e colore all’Halftime Show, facendo ballare e cantare il pubblico.

Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Super Bowl Show

Argomenti discussi: Apple Music lancia Verso l’Halftime di Bad Bunny in attesa del Super Bowl LX; Come seguire l’Halftime Show del Super Bowl 2026 in diretta tv e streaming, ballando in casa con Bad Bunny; Super Bowl, l'Halftime Show di Bad Bunny è una festa: sul palco Lady Gaga e Ricky martin; Super Bowl 2026: New England Patriots vs Seattle Seahawks. Dove vedere la finale e gli orari.

Super Bowl 2026, Bad Bunny trionfa all’halftime: le foto dello showBad Bunny all'halftime show del Super Bowl, Santa Clara, Usa, 8 febbraio 2026 (AP ... msn.com

Chi ha vinto il Super Bowl 2026 dopo le polemiche per l’halftime show e lo scandalo Mack HollinsI Seattle Seahawks battono i Patriots 29-13 nel Super Bowl 2026, ma a far discutere sono il look da carcerato di Mack Hollins e lo scontro a distanza tra ... fanpage.it

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com

La prima uscita ufficiale di Kim Kardashian e Lewis Hamilton Ecco l’imprenditrice e il pilota di Formula 1 al Super Bowl, sugli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara. Dietro di loro, Kendall e Tyler, The Creator. I dettagli della love story sul sito, al link in bio e facebook