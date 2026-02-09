Nel grande spettacolo del Super Bowl, i Seattle Seahawks si sono aggiudicati la vittoria. Durante l’evento, Bad Bunny ha regalato un momento speciale con un omaggio agli immigrati, concludendo il suo show in modo toccante. Nel frattempo, Donald Trump ha criticato lo spettacolo, definendolo uno dei peggiori di sempre. La serata si è accesa tra emozioni, polemiche e performance di grande impatto.

Bad Bunny ha concluso lo show del Super Bowl con un omaggio agli immigrati: il cantante portoricano alla sua prima performance negli Usa dopo aver disertato gli stadi americani per non esporre i fan alle minacce degli Ice, ha salutato le molte nazioni di lingua spagnola da cui persone sono immigrate negli Stati Uniti, insieme agli stessi Stati Uniti, davanti a uno striscione con le parole: «L'unica cosa più forte dell'odio è l'amore». Non c'e' solo Bad Bunny sul palco dell'half time ma, a sopresa, Lady Gaga: una fan del portoricano la cantante ha interpretato una versione 'latinizzata' del suo duetto con Bruno Mars Die With a Smile occupando la 'casita rosa' al centro dell'intervallo di meta' partita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Super Bowl, il trionfo dei Seattle Seahawks. Show di Bad Bunny e Trump attacca: «Uno dei peggiori spettacoli di sempre»

Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60, la partita più attesa dell'anno negli Stati Uniti.

Super Bowl: i Seahawks stracciano i Patriots, trionfa il rapper Bad BunnyHalf time all'insegna dell'unità delle Americhe, per Trump «uno spettacolo tra i peggiori di sempre». Sul palco anche Lady Gaga e Ricky Martin ... msn.com

Super Bowl, due brutte notizie per Trump: i suoi Patriots ko e lo show di Bad Bunny. Tutto sul trionfo di SeattleI Seattle Seahawks hanno travolto i New England Patriots 29-13 e hanno conquistato il Super Bowl, il titolo di campioni di football americano. Decisiva la grande difesa dei favoriti, che hanno tenuto ... affaritaliani.it

Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny facebook

"Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com