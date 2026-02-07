Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60 a Santa Clara. I Seattle Seahawks affrontano i forti difensori dei New England Patriots. Le squadre sono pronte, e in tutto il paese si aspetta il grande spettacolo. La partita promette spettacolo tra l’attacco dei Seahawks e la solida difesa dei Patriots. Gli americani si preparano a seguire il match, che per molti rappresenta l’evento sportivo più atteso dell’anno.

A Santa Clara è tutto pronto. Nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, infatti, si giocherà il sessantesimo Super Bowl tra Seattle Seahawks e New England Patriots e, come tradizione, gli Stati Uniti si fermeranno. “L’altro giorno del Ringraziamento” come si suol dire. L’ultimo atto della stagione della NFL si giocherà al Levi’s Stadium (casa dei San Francisco 49ers) alle ore 00.30 italiane e metterà in palio l’ambitissimo Lombardi Trophy per mezzo di una partita che, giova dirlo in anticipo, parte senza una chiara favorita. Chi succederà ai Philadelphia Eagles che un anno fa schiantarono i Kansas City Chiefs? Non è facile dirlo prima del kick-off iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Questa notte il Super Bowl. L’attacco dei Seattle Seahawks contro la super difesa dei New England Patriots

Approfondimenti su Super Bowl NFL

Il Super Bowl LX vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks, due delle squadre più competitive della stagione NFL.

Il Super Bowl LX si terrà quest’anno e vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks NFC Championship | NFL Season 2025-2026 THRILLER!

Ultime notizie su Super Bowl NFL

Argomenti discussi: Super Bowl 2026 : dove seguire questa straordinaria partita di football americano a Parigi?; Super Bowl LX: la guida alla sfida tra Patriots e Seahawks. Le nostre interviste; Super Bowl LX, è tutto pronto anche per affrontare le minacce cyber AI; La stramba teoria sugli infortuni nello stadio della finale del Super Bowl.

Questa notte il Super Bowl. L’attacco dei Seattle Seahawks contro la super difesa dei New England PatriotsA Santa Clara è tutto pronto. Nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, infatti, si giocherà il sessantesimo Super Bowl tra Seattle ... oasport.it

Quest'anno il Super Bowl non è Maga: Trump diserta e attende le medaglie da Milano-CortinaLo sport per il tycoon è un’occasione per autocelebrarsi. Ecco perché resterà in attesa delle medaglie che arriveranno dalle Olimpiadi invece di andare al grande evento del fooball americano, consider ... ilfoglio.it

Seahawks contro Patriots: torna domani negli Usa il Super Bowl. E ancora una volta nell'America di Donald Trump la politica è entrata a gamba tesa nell'evento sportivo con la presa di posizione del presidente contro la scelta di affidare lo spettacolo dell'half ti facebook

Il Super Bowl quest'anno non si inginocchia a Trump e lui lo snobba: adesso aspetta le medaglie di Milano Cortina, in attesa di Mondiali di calcio e Olimpiadi di Los Angeles. Su @ilfoglio il mio racconto su sport e regime, una accoppiata con tanti precedenti st x.com