Super Bowl | i Seahawks stracciano i Patriots trionfa Bad Bunny

I Seahawks di Seattle hanno preso il comando fin dall'inizio e hanno facilmente battuto i Patriots di Boston con un punteggio di 29 a 13. La partita è stata senza storia, con i Seahawks che hanno dominato sul campo. A rubare la scena, però, è stato Bad Bunny, che ha fatto il suo debutto sul palco del Super Bowl. La star portoricana, fresca di tre Grammy vinti, ha mostrato tutta la sua energia e ha fatto ballare il pubblico anche dopo la partita. Un vero trionfo che ha lasciato tutti senza parole.

In un match senza storia i Seahawks di Seattle hanno dominato il Super Bowl LX stracciando i Patriots di Boston 29 a 13 ma il trionfatore della finalissima del football americano è stato il portoricano Bad Bunny: reduce dalle tre vittorie ai Grammy domenica scorsa tra cui quello per Best Album, la superstar di Debi Tirar Mas Fotos che l'anno scorso aveva interrotto il tour negli Usa per non esporre i fan alle minacce dell'Ice ha portato al Levìs Stadium di Santa Clara in California la sua 'casita rosa' e un un messaggio di unità: «Assieme siamo l'America, l'unica cosa più potente dell'odio è l'amore». Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny "Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA

