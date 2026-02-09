Super Bowl | i Seahawks stracciano i Patriots trionfa il rapper Bad Bunny

La notte del Super Bowl si è conclusa con una vittoria netta dei Seahawks sui Patriots, lasciando il pubblico senza parole. La partita è stata dominata dalla squadra di Seattle, che ha messo in crisi gli avversari fin dai primi minuti. Durante l’intervallo, invece, il palco si è acceso con la performance di Bad Bunny, che ha portato l’energia delle Americhe sul campo. Trump ha commentato lo spettacolo come uno dei peggiori di sempre, ma i tifosi hanno comunque goduto di uno spettacolo che resterà nella memoria.

Dalla nostra corrispondenteNew York - Una partita di football poco competitiva tra i Seahawks e i Patriots che si è conclusa 29 a 13. Uno spettacolo quasi tutto in spagnolo del cantante Bad Bunny per celebrare la sua cultura portoricana come parte della cultura americana (gli abitanti di Portorico sono cittadini americani) che ha commosso fino alle lacrime molti immigrati ispanici che lo guardavano in tv ma è stato criticato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump («Nessuno riesce a capire cosa sta dicendo questo tizio»; «assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre»). Dodici pubblicità per l’Intelligenza artificiale, e solo un paio per la birra (spot un tempo onnipresenti al Super Bowl), e uno per Gesù alla fine (il costo medio è di 8 milioni per 30 secondi di pubblicità). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Super Bowl: i Seahawks stracciano i Patriots, trionfa il rapper Bad Bunny Approfondimenti su Super Bowl Patriots Super Bowl, lo show che divide. Canta Bad Bunny e Trump attacca. Seahawks favoriti sui Patriots Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60, la partita più attesa dell’anno negli Stati Uniti. Quindi, chi vince il Super Bowl tra Seahawks e Patriots? Questa sera si gioca il Super Bowl tra Seahawks e Patriots. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Super Bowl LX. Bad Bunny. Be there. Ultime notizie su Super Bowl Patriots Argomenti discussi: Super Bowl ai Seattle Seahawks, una grande difesa e Walker mandano i New England Patriots ko; Quindi, chi vince il Super Bowl tra Seahawks e Patriots?; Super Bowl LX: la guida alla sfida tra Patriots e Seahawks. Le nostre interviste; Super Bowl LX: Analisi del roster dei Seattle Seahawks. Super Bowl: i Seahawks stracciano i Patriots, trionfa il rapper Bad BunnyHalf time all'insegna dell'unità delle Americhe, per Trump «uno spettacolo tra i peggiori di sempre». Sul palco anche Lady Gaga e Ricky Martin ... msn.com Super Bowl 2026, i Seahawks travolgono i Patriots di TrumpLa squadra di Seattle ha dominato la finale contro il team di Bostonil, conquistando il secondo titolo del campionato statunitense di football. Nella grande notte sportiva protagonista anche il cantan ... tg24.sky.it Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny facebook "Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.