Questa sera si gioca il Super Bowl tra Seahawks e Patriots. È una partita che può portare anche a una prima volta: se vincono i Seahawks, Mike Macdonald diventerà il primo head coach e defensive play caller a sollevare il trofeo Lombardi. La partita promette emozioni e sorprese, con tutti gli occhi puntati sul campo.

Comunque andrà, sarà una prima volta. Dovessero vincere i Seattle Seahawks, Mike Macdonald diventerebbe il primo head coachdefensive play caller a sollevare il Lombardi Trophy. Dovessero invece vincere i Patriots, Mike Vrabel sarebbe il primo individuo nella storia del football americano a vincere il trofeo sia da giocatore che da allenatore. Il GM di Seattle John Schneider ha attuato una rivoluzione che è tale solo agli occhi del resto della Lega. In realtà è tutto in linea col suo modo di lavorare: pezzi importanti di questa difesa - tra cui Devin Witherspoon e Boye Mafe - erano pick guadagnate dalla trade di Russell Wilson, oggi ancora l'unico ad aver portato il trofeo nello stato di Washington. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Quindi, chi vince il Super Bowl tra Seahawks e Patriots?

