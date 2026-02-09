La notte del Super Bowl 2026 ha lasciato il segno non solo per il gioco, ma anche per i look degli artisti che si sono esibiti all’Halftime. Coco Jones, Bad Bunny e Lady Gaga hanno scelto outfit che potrebbero passare alla storia. L’omaggio a una pop star scomparsa e il richiamo a Porto Rico sono i temi ricorrenti di questa edizione. Le loro scelte di stile hanno già fatto parlare, destinandosi a diventare immagini memorabili di questa notte.

Ma, aspetto sportivo a parte, la finale di football americano è uno show in tutto e per tutto, anche quando si parla di stile e look che sfoggiano le celeb chiamate a partecipare all'evento. E quest'anno le sorprese non sono mancate, soprattutto grazie a tre artisti: Coco Jones, Bad Bunny e Lady Gaga. Coco Jones come Whitney Houston Pronti partenza. via. È solo il pre-partita ma Coco Jones non perde tempo e decide di lasciare il segno a questa 60esima finale.

© Vanityfair.it - Super Bowl: Coco Jones, Bad Bunny e Lady Gaga, i tre look che ci rimarranno dell'edizione del 2026

Lady Gaga ha stupito tutti al Super Bowl 2026 indossando un abito flamenco.

I festeggiamenti per il Super Bowl 60 sono iniziati con grande energia.

Si chiama Benito Antonio Martínez Ocasio, ma tutti lo conoscono semplicemente come Bad Bunny. Questa notte ha regalato a 135 milioni di persone collegate (record assoluto) e al mondo intero l’Half time del Super Bowl più iconico, artisticamente sublime e facebook

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com