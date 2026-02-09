Bad Bunny festeggia con Lady Gaga e Ricky Martin l’orgoglio portoricano al Super Bowl Donald Trump disgustato | Terribile Uno schiaffo alla Nazione

I festeggiamenti per il Super Bowl 60 sono iniziati con grande energia. Ieri, Bad Bunny ha preso il palco e ha coinvolto Lady Gaga e Ricky Martin, celebrando l’orgoglio portoricano davanti a migliaia di tifosi. La serata è stata piena di musica e colori, mentre sul campo i Green Day e Charlie Puth hanno aperto le danze prima della partita. Donald Trump ha commentato la manifestazione con parole dure, definendola “terribile” e “uno schiaffo alla Nazione”.

Grande successo ieri 8 febbraio per Bad Bunny che ha portato sul palco del Super Bowl 60 Lady Gaga, Ricky Martin e l’orgoglio portoricano, mentre i Green Day e Charlie Puth hanno suonato prima della partita. L’evento sportivo e musicale è stato un evento ricco di star, con Chris Pratt e Jon Bon Jovi che hanno presentato le squadre. Lo spettacolo di Bad Bunny durante l’intervallo ha celebrato la cultura portoricana con le apparizioni di Lady Gaga e Ricky Martin. L’esibizione ha presentato immagini inconfondibili della cultura portoricana e un matrimonio reale, celebrato allo stadio. I Green Day hanno reso omaggio al 60esimo anniversario del campionato NFL con un mix di successi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato energia e colore all’Halftime Show, facendo ballare e cantare il pubblico.

Lo spettacolo di Bad Bunny al Super Bowl è stato all’altezza delle aspettativeIl cantante portoricano ha celebrato la storia e la cultura della sua isola, con un messaggio politico di unità a tutta l'America ... ilpost.it

Guarda l'esibizione storica di Bad Bunny (con Lady Gaga) durante l'Halftime Show del Super BowlIn uno dei momenti più intensi della serata, Bad Bunny ha attraversato il pubblico sventolando le bandiere dei Paesi delle Americhe, nominandoli uno a uno. In spagnolo ha detto: «Spero che la mia ... elle.com

Sorpresa sul palco del Super Bowl: Bad Bunny invita Lady Gaga durante l’Halftime Show I due hanno ballato e cantato insieme “Die With a Smile”! @variety #chimagazine #badbunny #superbowl #ladygaga facebook

"Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com