Super Bowl 2026 in migliaia in piazza a Porto Rico per l’halftime show di Bud Bunny

Migliaia di persone si sono radunate a San José, Porto Rico, per guardare l’halftime show di Bud Bunny durante il Super Bowl 2026. La piazza si è riempita di fan che hanno seguito l’evento sui grandi schermi, emozionati di vedere il loro artista più amato esibirsi in diretta dal Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. La festa è scoppiata quando è iniziata la performance, con cori e applausi che hanno riempito l’intera piazza.

Migliaia di persone sono sceso in piazza a San Josè, Porto Rico, per assistere sui maxischermi all'esibizione del loro concittadino più famoso Bud Bunny all'halftime show del Super Bowls 2006 sul palco del Levi's Stadium di Santa Clara, California. Uno spettacolo grandioso nel quale l'artista portoricano ha proposto un energico set di 14 canzoni incentrato sui suoi successi in lingua spagnola. Per quanto riguarda il match, a vincere sono stati i Seattle Seahawks che hanno battuto per 29-13 i New England Patriots.

