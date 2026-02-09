Bad Bunny al Super Bowl critica le politiche anti-immigrazione e scatena l’ira di Trump | Lo show peggiore di sempre

Durante il suo spettacolo al Super Bowl, il cantante portoricano Bad Bunny ha fatto un commento politicamente diretto, criticando le politiche anti-immigrazione. La sua esibizione ha scatenato l’ira dell’ex presidente Donald Trump, che ha commentato duramente sui social. La polemica è esplosa in un attimo, e il cantante ha attirato l’attenzione di tutti, tra applausi e critiche.

Il Super Bowl non è mai solo football. È un rito collettivo, una liturgia laica, un termometro emotivo. E quest'anno ha segnato febbre alta. Super Bowl LX, la notte che ha spaccato l'America. Seattle travolge New England, 29-13. Partita a senso unico, difese aggressive, Patriots mai davvero entrati in campo. Fine dei giochi? Neanche per idea. Perché mentre il tabellone raccontava una storia già scritta, l'half time ne apriva un'altra. Molto più complicata. Molto più divisiva. Bad Bunny, dalla "casita rosa" allo stadio-villaggio. Bad Bunny arriva al Levi's Stadium da trionfatore dei Grammy e da simbolo globale.

