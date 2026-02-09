Lo show pro migranti di Bad Bunny al Super Bowl scatena l' ira di Trump | Tra i peggiori di sempre

Il concerto di Bad Bunny al Super Bowl ha scatenato polemiche. L’artista portoricano ha portato sul palco uno spettacolo che ha diviso il pubblico e i critici, attirando anche l’attenzione di Donald Trump. L’ex presidente ha commentato duramente, definendo lo show “tra i peggiori di sempre”. Intanto, la partita si è conclusa con i Seahawks che hanno battuto i Patriots 29 a 13.

Il sessantesimo Super Bowl si è chiuso con una vittoria netta dei Seattle Seahawks sui New England Patriots, 29 a 13. Ma è fuori dal campo che gli animi si sono accesi ancora di più, con uno scontro tutto politico sullo show dell'intervallo. L’halftime show che celebra l’America plurale. Sul palco del Super Bowl, l’artista portoricano Bad Bunny ha presentato uno spettacolo di 13 minuti interamente dedicato alla cultura ispano-americana. Con un repertorio di 14 brani, tra cui Nuevayol e Baile Inolvidable, il cantante ha portato il pubblico in un viaggio visivo attraverso le strade di Portorico e le comunità latine di New York. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lo show pro migranti di Bad Bunny al Super Bowl scatena l'ira di Trump: "Tra i peggiori di sempre" Approfondimenti su Super Bowl 2024 Bad Bunny al Super Bowl critica le politiche anti-immigrazione e scatena l’ira di Trump: “Lo show peggiore di sempre” Durante il suo spettacolo al Super Bowl, il cantante portoricano Bad Bunny ha fatto un commento politicamente diretto, criticando le politiche anti-immigrazione. Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per il rapper Bad Bunny, ma Trump sui social: «Show tra i peggiori di sempre» La partita tra Seahawks e Patriots si conclude con un netto successo per i primi, che dominano il campo e vincono facilmente. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Super Bowl 2024 Argomenti discussi: Trump ritira 700 agenti dal Minnesota, ma ne lascia altri 2mila; Migranti, toghe pro e buonisti dem, il ring tv: Bignami snocciola la lista della vergogna e Bonafè incassa (video); Remigrazione Uk, sinistra vara linea dura/ Rimpatri Namibia, Angola e Congo dopo minacce di togliere i visti. Sorpresa sul palco del Super Bowl: Bad Bunny invita Lady Gaga durante l’Halftime Show I due hanno ballato e cantato insieme “Die With a Smile”! @variety #chimagazine #badbunny #superbowl #ladygaga facebook "Lo show del Super Bowl è stato assolutamente terribile, uno dei peggiori di sempre! Un affronto alla grandezza dell'America". È l'attacco di Trump a Bad Bunny su Truth. "Il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini". #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.