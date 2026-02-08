A che ora inizia il Super Bowl 2026 | l’orario della finale NFL

Il Super Bowl 2026 tra i Patriots e i Seahawks si gioca nella notte tra l’8 e il 9 febbraio. La partita inizia alle 00:30 ora italiana, ma gli appassionati potranno seguirla in anteprima già alle 23:55 su Dazn. La finale NFL promette di essere un evento da non perdere, con tifosi pronti a seguire ogni secondo della grande sfida.

. A che ora inizia il Super Bowl 2026, la finale della NFL tra New England Patriots e Seattle Seahawks? Ve lo diciamo subito: la grande sfida inizierà nella notte italiana tra l’8 e 9 febbraio 2026 alle ore 00,30 (italiane), ma si potrà seguire l’evento già dalle 23,55 su Dazn. All’intervallo del match, che si giocherà al Levi’s Stadium, a Santa Clara (California), poi spazio al tradizionale Halftime Show, lo show musicale atteso in tutto il mondo al pari della partita che vedrà esibirsi diversi artisti. A che ora finisce il Super Bowl 2026? La chiusura dell’evento dovrebbe avvenire intorno alle ore 5 del mattino. 🔗 Leggi su Tpi.it

