A che ora inizia il Super Bowl 2026 | l’orario della finale NFL

Il Super Bowl 2026 tra i Patriots e i Seahawks si gioca nella notte tra l’8 e il 9 febbraio. La partita inizia alle 00:30 ora italiana, ma gli appassionati potranno seguirla in anteprima già alle 23:55 su Dazn. La finale NFL promette di essere un evento da non perdere, con tifosi pronti a seguire ogni secondo della grande sfida.
. A che ora inizia il Super Bowl 2026, la finale della NFL tra New England Patriots e Seattle Seahawks? Ve lo diciamo subito: la grande sfida inizierà nella notte italiana tra l’8 e 9 febbraio 2026 alle ore 00,30 (italiane), ma si potrà seguire l’evento già dalle 23,55 su Dazn. All’intervallo del match, che si giocherà al Levi’s Stadium, a Santa Clara (California), poi spazio al tradizionale Halftime Show, lo show musicale atteso in tutto il mondo al pari della partita che vedrà esibirsi diversi artisti. A che ora finisce il Super Bowl 2026? La chiusura dell’evento dovrebbe avvenire intorno alle ore 5 del mattino. 🔗 Leggi su Tpi.it
Nfl sunday ticket disponibile per la stagione 2026 prima del super bowl
La NFL ha annunciato che il Sunday Ticket sarà disponibile per la stagione 2026, prima del Super Bowl.
Non giocherà il Super Bowl, ma a 37 anni Matt Stafford è l'Mvp della stagione Nfl
A 37 anni, Matt Stafford si prende il titolo di MVP della stagione NFL, anche se i Rams sono usciti in semifinale contro Seattle.
