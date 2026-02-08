Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026, il Levi’s Stadium di Santa Clara ospiterà la finale NFL tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Gli appassionati di football potranno seguire l’evento sia in streaming che in diretta tv, ma devono già pensare a come sintonizzarsi per non perdere nemmeno un minuto di questa partita.

. Nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio 2026 al Levi’s Stadium, a Santa Clara (California) si gioca il Super Bowl 2026 tra New England Patriots e Seattle Seahawks. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grande show di sport ma non solo. L’evento, come da tradizione, avrà infatti il tradizionale Halftime Show (durante l’intervallo andrà in scena uno spettacolo musicale). Dove vedere il Super Bowl 2026 in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Mediaset? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Super Bowl 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la finale NFL

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, alle 00.

Nella notte tra domenica e lunedì, si gioca il Super Bowl 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

GUIDA AL SUPER BOWL 60 - NFL 2025/26

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Super Bowl 2026: dove vederlo in TV e streaming anche in Italia; Come vedere il Super Bowl 2026 in diretta dall'Italia (e a che ora è l'Halftime Show di Bad Bunny); Super Bowl 2026, quando si gioca la finale e dove vederlo in tv; Dove vedere il Super Bowl 2026: tv, live streaming e ora d’inizio.

Super Bowl 2026 oggi in TV, orario italiano e dove vederlo in chiaro e in streamingIl Super Bowl 2026 si terrà al Levi’s Stadium di Santa Clara. In California alle ore 0:30 di domenica 8 febbraio si sfideranno New England Patriots e Seattle Seahawks. Diretta TV anche in chiaro. fanpage.it

Super Bowl 2026, dove e quando vederlo in TV e in streaming e scoprire tutti i trailer in arrivoIl match tra New England e Seattle infiamma la domenica sportiva americana mentre Hollywood prepara i suoi colpi migliori per la serata ... libero.it

Questa notte, come ogni anno, negli Stati Uniti si tiene uno degli eventi sportivi più importanti d’Oltreoceano e uno dei più seguiti al mondo: il Super Bowl, la finale del lega americana di football che chiude la stagione e coinvolge, oltre ai tifosi, celebrità, aziend facebook

Solo uno levantará la Super Bowl LX… ¿Pats o Hawks x.com