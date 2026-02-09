Super Bowl 2026 trionfano i Seahawks | scoppia la festa a Seattle

I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl 2026 battendo i New England Patriots 29-13 al Levi’s Stadium di Santa Clara. La squadra di Seattle ha dominato la partita dall’inizio alla fine, scatenando la festa in città. I tifosi sono usciti in strada per festeggiare il quarto titolo della loro storia.

I Seattle Seahawks hanno conquistato il Super Bowl 2026, travolgendo i New England Patriots 29-13 nella sfida disputata al Levi's Stadium di Santa Clara, in California. Per i Seahawks, campioni della National Football Conference, si tratta del secondo titolo. Il running back Kenneth Walker III è stato nominato Mvp dell'incontro. Protagonista dell'halftime show, il rapper Bad Bunny. A Seattle subito dopo la fine della partita migliaia di persone si sono riversate in strada per festeggiare il trionfo.

