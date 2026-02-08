New England Patriots-Seattle Seahawks Super Bowl 2026 stanotte in tv | orario programma streaming

Questa notte, tra domenica e lunedì, va in scena il Super Bowl 2026. Seattle Seahawks e New England Patriots si sfidano per il titolo in una partita che tutti aspettano. La trasmissione inizia in tarda serata e sarà possibile seguirla anche in streaming.

Nella notte italiana tra oggi, domenica 8 e lunedì 9 febbraio, andrà in scena il sessantesimo Super Bowl che metterà di fronte Seattle Seahawks e New England Patriots. L’ultimo atto della stagione della NFL si giocherà al Levi’s Stadium di Santa Clara (San Francisco, California) alle ore 00.30 italiane (le ore 18.30 locali) e metterà in palio il Lombardi Trophy per mezzo di una partita che parte senza una chiara favorita. Non è facile pensare ad una vincitrice prima del kick-off iniziale. I campioni della NFC vedranno al proprio timone il quarterback Sam Darnold con il running back Kenneth Walker III e la clamorosa coppia di ricevitori composta da Cooper Kupp e Jaxon Smith-Njigba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - New England Patriots-Seattle Seahawks, Super Bowl 2026 stanotte in tv: orario, programma, streaming Approfondimenti su Super Bowl 2026 Dove vedere in tv New England Patriots-Seattle Seahawks, Super Bowl 2026: orario, programma, streaming Nella notte tra domenica e lunedì, si gioca il Super Bowl 2026. NFL, il Super Bowl sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks! Il Super Bowl LX vedrà affrontarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks, due delle squadre più competitive della stagione NFL. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Super Bowl 2026 Argomenti discussi: Super Bowl LX: Preview Seattle Seahawks vs New England Patriots; Super Bowl LX | Seattle Seahawks @ New England Patriots (Commento Italiano) in Diretta Streaming | DAZN IT; Le storie del Super Bowl LX: il meno atteso, il più equilibrato; Quote Super Bowl 2026 Seattle Seahawks-New England Patriots. È la notte del LX Super Bowl: Seattle-New England vale il 60° Lombardi Trophy. Le quoteQuote Super Bowl 2026 Seattle Seahawks-New England Patriots in programma a Santa Clara nella notte di domenica 8 febbraio dalle 23.55 ... gazzetta.it Le storie del Super Bowl LX: il meno atteso, il più equilibratoSeattle Sehawks e New England Patriots si ritrovano al Super Bowl 11 anni dopo l’incredibile epilogo di Phoenix. Ma è una sfida che non guarda al passato. In palio c’è il futuro: di chi non pensava pi ... sport.sky.it In attesa del Super Bowl LX tra Seattle Seahawks e New England Patriots andiamo a rivedere come sono andate le ultime 10 finali. x.com Come vedere il Super Bowl LX tra Seattle Seahawks e New England Patriots in tv o online con kickoff alle 00.30 tra domenica e lunedì. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.