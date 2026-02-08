Super Bowl 2026 | New England Patriots vs Seattle Seahawks Dove vedere la finale e gli orari

Questa notte al Levis' Stadium di Santa Clara si gioca la finale della NFL tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks. L’evento richiama milioni di tifosi da tutto il mondo e molte persone si stanno già preparando per seguire l’incontro, che promette emozioni e grandi colpi di scena. Gli appassionati si chiedono dove poter vedere la partita e a che ora inizia.

Il conto alla rovescia per uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno è agli sgoccioli: il Super Bowl si prepara a dominare la scena globale con la sua 60ª edizione. Il palcoscenico sarà il Levi's Stadium di Santa Clara, in California, dove i New England Patriots e i Seattle Seahawks si contenderanno il titolo in una sfida che ferma il tempo. Per i fan italiani, il kickoff è fissato alle 00.30 nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio. Sugli spalti i numeri sono da capogiro: i 68.500 posti disponibili sono andati a ruba nonostante prezzi esorbitanti, che quest'anno oscillano tra i 6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nella notte tra domenica e lunedì, si gioca il Super Bowl 2026.

Super Bowl PREDICTIONS: New England Patriots vs. Seattle Seahawks | Colin Cowherd NFL

