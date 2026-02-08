Manca poco all’Halftime Show del Super Bowl 2026 e già si respira l’aria di attesa. La sessantesima edizione del grande evento sportivo si avvicina, portando con sé anche tanta musica. L’intervallo di 13 minuti vedrà protagonista Bad Bunny, che ha deciso di portare sul palco un’idea spontanea e autentica. Gli spettatori possono seguire la performance in diretta tv o streaming, pronti a ballare anche da casa.

Manca poco all' Halftime Show del Super Bowl 2026 e l'eccitazione è altissima. La sessantesima edizione del grande match sportivo segna un anniversario importante per lo sport e, come al solito, sarà anche tanta musica, prima della partita decisiva ma soprattutto nei 13 minuti dell’intervallo, questa volta a cura di Bad Bunny, che lo ha ideato in modo spontaneo, autentico. «C'è molta gratitudine, sono emozionato, ma allo stesso tempo, mi sento più emozionato per le persone che per me stesso, per la mia famiglia, per i miei amici. Persone che conosco e che hanno sempre creduto in me e sono felici perché questo momento è breve e anche questo lo rende speciale», ha detto l'artista, che poi ha sottolineato «voglio pensare che sono solo 13 minuti, fare qualcosa che amo, che mi piace. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dove seguire l’Halftime Show del Super Bowl 2026 in diretta tv e streaming, ballando in casa con Bad Bunny

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Con l’Halftime Show del Super Bowl 2026 ormai alle porte, molti fan si stanno rivedendo i migliori album di Bad Bunny.

Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Super Bowl 2026, dove vederlo in diretta TV: l’Halftime Show più discusso di sempre tra Bad Bunny, Trump e proteste; Apple Music lancia Verso l’Halftime di Bad Bunny in attesa del Super Bowl LX; Super Bowl 2026, quando si gioca la finale e dove vederlo in tv; Come vedere il Super Bowl 2026 in diretta dall'Italia (e a che ora è l'Halftime Show di Bad Bunny).

Tutto quello che c'è da sapere sull'Halftime Show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 (e dove e come guardarlo in Italia)Bad Bunny è il protagonista assoluto dello halftime show del Super Bowl 2026: qui trovi tutto su data, orari, come e dove guardarlo in Italia, possibili sorprese, setlist e curiosità sull’artista. elle.com

Super Bowl 2026: New England Patriots vs Seattle Seahawks. Dove vedere la finale e gli orariSuper Bowl 2026: al Levis' Stadium di Santa Clara, in California, si affrontano i New England Patriots e i Seattle Seahawks per l'evento sportivo. Grande attesa per la musica Bad Bunny e Charlie Puth ... msn.com

Stanotte, alle 00:30 italiane, in California si disputerà la sessantesima edizione del Super Bowl, l’evento clou della Nfl. Al Levi’s Stadium di Santa Clara a contendersi il titolo saranno i Seattle Seahawks e i New England Patriots, mentre l’halftime show avrà co facebook

#BadBunny sarà il primo artista a esibirsi interamente in lingua spagnola all'halftime show del #SuperBowl, decisione criticata dalla destra MAGA x.com