bad bunny fa infuriare donald trump al super bowl show assolutamente terribile che celebra i migranti

Durante il Super Bowl, Bad Bunny ha portato in scena uno show ricco di musica e simboli latini. Dopo l’esibizione, Donald Trump ha commentato duramente, definendo lo spettacolo “assolutamente terribile”. La reazione del ex presidente ha fatto discutere sui social e tra gli appassionati di sport e musica.

Al Super Bowl di Santa Clara, Bad Bunny ha portato un halftime show quasi tutto in spagnolo, con richiami alla cultura portoricana e un finale in cui “God Bless America” è stato esteso alle Americhe. Donald Trump lo ha attaccato su Truth definendolo “assolutamente terribile” e sostenendo che “nessuno capisce” cosa dica. Lo show in spagnolo di Bad Bunny al Super Bowl Donald Trump contro Bad Bunny: “Assolutamente terribile” Perché lo show ha alimentato lo scontro politico Lo show in spagnolo di Bad Bunny al Super Bowl Il Super Bowl si è giocato a Santa Clara, nella Bay Area di San Francisco, e la partita tra Seahawks e Patriots si è chiusa 29-13. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il Super Bowl si è concluso con la vittoria dei Seattle Seahawks sui New England Patriots, 29-13.

I festeggiamenti per il Super Bowl 60 sono iniziati con grande energia.

Super Bowl, vincono i Seattle Seahawks. Bad Bunny celebra gli immigrati e fa infuriare TrumpHanno vinto i favoriti, ha perso la franchigia che aveva incassato il sostegno del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Arrabbiatissimo, in realtà soprattutto per la performance di Bad Bunny. dire.it

Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady GagaLa superstar incanta il campo con il suo messaggio che esalta i latini: Insieme siamo l'America. Jennifer Lopez applaude via social. Il presidente: Il più ... repubblica.it

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com

Trump ha prontamente definito «terribile» lo spettacolo di Bad Bunny, che però è piaciuto moltissimo ai media e in queste ore è raccontato come il più creativo e riuscito dai tempi di quello che fece Prince nel 2007 facebook