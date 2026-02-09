Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha tenuto uno spettacolo che resterà nella memoria degli appassionati. L’artista portoricano ha coinvolto il pubblico del Levi’s Stadium di Santa Clara con una performance energica e ricca di ritmo. La sua esibizione all’halftime show ha fatto il giro dei social, con foto e video che mostrano il suo entusiasmo e la risposta calorosa dei presenti.

Grande spettacolo di Bad Bunny al Super Bowl 2026. L’artista portoricano ha conquistato il pubblico del Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, durante l’ halftime show. Ha portato sul palco alcune delle hit presenti nel suo ultimo album Debí tirar más fotos (che ha trionfato ai Grammy), accompagnato dall’entrata in scena di star come Lady Gaga e Ricky Martin. Non è mancato il messaggio politico lanciato dal 31enne di Bayamon che al termine della sua esibizione ha mostrato un pallone da football con la scritta “Together we are America” (“Insieme noi siamo America”) e alle sue spalle un maxi schermo con scritto “The only thing more powerful than hate is love” (“L’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Super Bowl 2026, Bad Bunny trionfa all’halftime: le foto dello show

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny.

Con l’Halftime Show del Super Bowl 2026 ormai alle porte, molti fan si stanno rivedendo i migliori album di Bad Bunny.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Apple Music lancia Verso l’Halftime di Bad Bunny in attesa del Super Bowl LX; Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show. VIDEO; Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady Gaga; Super Bowl 2026: Bad Bunny protagonista dell'halftime show e tutti gli ospiti musicali.

Super Bowl, cosa è successo durante l'half time di Bad Bunny e Lady Gaga (a sorpresa). Trump: «Uno dei peggiori di sempre»Bad Bunny ha chiuso lo spettacolo dell’half time del Super Bowl con un chiaro omaggio agli immigrati. Per il cantante portoricano si è trattato della prima esibizione negli ... leggo.it

L'unica cosa più potente dell'odio, è l'amore: l'incredibile show di Bad Bunny al Super Bowl 2026L'Halftime Show del Super Bowl 2026 di Bad Bunny è dunque stato un'occasione più unica che rara per rivendicare la propria appartenenza a un'isola con un'identità culturale fortissima, la stessa che l ... cosmopolitan.com

La prima uscita ufficiale di Kim Kardashian e Lewis Hamilton Ecco l’imprenditrice e il pilota di Formula 1 al Super Bowl, sugli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara. Dietro di loro, Kendall e Tyler, The Creator. I dettagli della love story sul sito, al link in bio e facebook

I Seattle Seahawks sono campioni del Super Bowl LX! A Santa Clara arriva il secondo titolo nella storia della franchigia: una notte memorabile al Levi’s Stadium Seattle torna sul tetto della NFL #SuperBowlLX #Seahawks #NFL #DAZN #Champion x.com